Запиши произведения множителями которых являются два одинаковых одназанчных числа
Математика
Запиши произведения множителями которых являются два одинаковых одназанчных числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*2=4 3*3=9 4*4=16 5*5=25 6*6=36 7*7=49 8*8=64 9*9=81 вот все произведения множителями которых являются два одинаковых одназанчных числа
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