Запиши слова по алфавиту корова, ворона, медведь, сорока,заяц, лисица, аист
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Запиши слова по алфавиту корова, ворона, медведь, сорока,заяц, лисица, аист
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Аист, ворона, заяц, корова, лисица, медведь, сорока. пожалуйста
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