Какой отзыв можно поставить рассказу А.И.Куприн собачье счастье

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Весьма поучительный рассказ. Древний человеческий вопрос, а где же найти счастье свое, завуалирован под историю про собачек. Финт ушами в конце весьма четок «спасение утопающих дело самих утопающих», т.е. пока будешь сидеть и ждать чьей-то помощи из тебя сделают супчик, так что руки в ноги и вперед. Хотите узнать, в чьих руках наше счастье? Попробуйте угадать до прочтения.