Запиши словосочетания ,установи связи между словами.опред. падеж им сущ.выдели у них окончания . Народное искусство -книга об искусстве ; к искусному живописцу -при искусном живописце ;художественная галерея -в художественную...

Русский язык
Запиши словосочетания ,установи связи между словами.опред. падеж им сущ.выдели у них окончания . Народное искусство -книга об искусстве ; к искусному живописцу -при искусном живописце ;художественная галерея -в художественную галерею ;на выставке пейзажа ,портрета и натюрморта -восхищены пейзажем ,портрет и натюрморт
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Книга-винительный падеж об искустве-предложный падеж  к искустному-дательный падеж живописцу тоже при искуссном-дательный падеж  ты можешь поставить вопрос и так узнаешь например:книга об искусстве  книга что книга винительный  об искусстве  можно так книга об чем об искусстве предложный еще чтобы не перемешать именительный и винительный можно так найти:именительный это главный член(не знаю так не так если что простите меня)
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