Запиши словосочетания ,установи связи между словами.опред. падеж им сущ.выдели у них окончания . Народное искусство -книга об искусстве ; к искусному живописцу -при искусном живописце ;художественная галерея -в художественную...

Гость: Гость:

Книга-винительный падеж об искустве-предложный падеж к искустному-дательный падеж живописцу тоже при искуссном-дательный падеж ты можешь поставить вопрос и так узнаешь например:книга об искусстве книга что книга винительный об искусстве можно так книга об чем об искусстве предложный еще чтобы не перемешать именительный и винительный можно так найти:именительный это главный член(не знаю так не так если что простите меня)