Запиши задание на квалификацию животных для своих одноклассников

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Запишите задание на классификацию животных для своих одноклассников. Распредели животных по классам: Собака, кот, тигр, дрозд, леопард, волк, сом, рысь, цапля. 2) Посчитайте птиц на рисунке учебника (с. 92) и запишите результаты. Синица большая - 3 Поползень обыкновенный - 2 Воробей домовый - 4 Всего птиц - 9 Всего видов птиц - 3 3)Используя информацию из текста учебника, закончите заполнение таблицы. Разнообразие животных Группы животных Число видов Черви 120000 Моллюски 100000 Иглокожие 6000 Ракообразные 30000 Паукообразные 40000 Насекомые 1000000 Рыбы 20000 Земноводные 4700 Пресмыкающиеся 8000 Птицы 9000 Звери 5000 4) Запишите названия животных, которых вы определили: а) рыбы – щука, карась, окунь, сом б) земноводные – лягушка, жабы, тритоны в) пресмыкающиеся – ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы г) птицы – цапля, воробей, дрозд, ворона, синица. д) звери – медведь, лиса, волк, белка. С помощью книги «Зеленые страницы» приведите примеры других видов животных. Запишите не менее трех названий. Иглокожие - дикобраз, ракообразные - креветка, насекомые - муравей. 4. Используя книгу «Зеленые страницы», подготовь сообщение об одном из видов животных (любой группы). При подготовке сообщения сделай записи. Вид животного: звери Группа, к которой относится вид: кошка Краткая информация о животном: домашнее животное, охотится на грызунов. Кошки общительны, поэтому их называют «социальными