Запишите 10 глаголов в неопределённой (начальной) форме,распределив их в два столб??ка:что делать ? что сделать ? составьте три предложения из этих слов дам 90 б

Русский язык

Запишите 10 глаголов в неопределённой (начальной) форме,распределив их в два столб??ка:что делать ? что сделать ? составьте три предложения из этих слов дам 90 б

Автор: Гость