Запишите 10 глаголов в неопределённой (начальной) форме,распределив их в два столб??ка:что делать ? что сделать ? составьте три предложения из этих слов дам 90 б

Русский язык
Запишите 10 глаголов в неопределённой (начальной) форме,распределив их в два столб??ка:что делать ? что сделать ? составьте три предложения из этих слов дам 90 б
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