Запишите 2-3глагола состав которых соответствует схеме приставка,корень,суффикс,суффикс,окончание,суффикс

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Запишите 2-3глагола состав которых соответствует схеме приставка,корень,суффикс,суффикс,окончание,суффикс
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Неготовиться,нехолодиться, неужиться
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