Запишите глаголы в три столбика.(определите глаголы по времени п. в. , н. в. , б. в.). Закроют, строим, нарисовал, бегали, надену, гуляете, будем есть, свяжете, иду, ловить, светит. Помогите пожалуйста!! Спасибо!)

Русский язык

Запишите глаголы в три столбика.(определите глаголы по времени п. в. , н. в. , б. в.). Закроют, строим, нарисовал, бегали, надену, гуляете, будем есть, свяжете, иду, ловить, светит. Помогите пожалуйста!! Спасибо!)

Автор: Гость