Запишите глаголы в три столбика.(определите глаголы по времени п. в. , н. в. , б. в.). Закроют, строим, нарисовал, бегали, надену, гуляете, будем есть, свяжете, иду, ловить, светит. Помогите пожалуйста!! Спасибо!)
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Запишите глаголы в три столбика.(определите глаголы по времени п. в. , н. в. , б. в.). Закроют, строим, нарисовал, бегали, надену, гуляете, будем есть, свяжете, иду, ловить, светит. Помогите пожалуйста!! Спасибо!)
Ответ(ы) на вопрос:
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П.в нарисовал бегали н.в строим гуляете иду светит б.в. закроют надену будем есть свяжете ловить
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