Запишите три члена последовательности zn=10*3n-1
Алгебра
Запишите три члена последовательности zn=10*3n-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение Zn = 10*3n - 1 Z₁ = 10*3*1 - 1 = 29 Z₂ = 10*3*2 - 1 = 59 Z₃ = 10*3*3 - 1 = 89 или Zn = 10*(3n - 1) Z₁ = 10*(3*1 - 1) = 20 Z₂ = 10*(3*2 - 1) = 50 Z₃ = 10*(3*3 - 1) = 80
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