Запишите уровнения реакций, с помощью которых можно осуществлять превращения:Al2(SO4)3=AlCl3=Al(OH)3
Химия
Запишите уровнения реакций, с помощью которых можно осуществлять превращения:Al2(SO4)3=AlCl3=Al(OH)3
Ответ(ы):
Гость:
1. 2Al(OH)3+3H2SO4=Al2(SO4)3+6H2O 2. Al2(SO4)3+3BaCl2=3BaSO4+2AlCl3 3. AlCl3+3NaOH=Al(OH)3+3NaCl
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