Запишите уровнения реакций, с помощью которых можно осуществлять превращения:Al2(SO4)3=AlCl3=Al(OH)3

Химия

Запишите уровнения реакций, с помощью которых можно осуществлять превращения:Al2(SO4)3=AlCl3=Al(OH)3

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