Запишите в порядке возрастания числа 0 минус 9 18 минус Минус 36 минус 17 14 найти правильный ответ

Математика
Запишите в порядке возрастания числа 0 минус 9 18 минус Минус 36 минус 17 14 найти правильный ответ
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Гость:
Проверь то ли ты написал(а), просто задание не очень ясное
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