Замените словосочетание «стеклянная рамка» , построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание.
Русский язык
Замените словосочетание «стеклянная рамка» , построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рамка из стекла управленние
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