Ученик прочитал 8/13 книги.Ему ещо осталось прочитать на 75 страниц меньше,чем он прочитал.Сколько страниц в книге? Помогите решить
Математика
Ученик прочитал 8/13 книги.Ему ещо осталось прочитать на 75 страниц меньше,чем он прочитал.Сколько страниц в книге? Помогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(8/13)*x=прочитал (8/13)*x-75=осталось x-всего страниц тогда получим (8/13)*x+((8/13)*x-75)=x решаем его и получаем x =325
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