Ученик прочитал 8/13 книги.Ему ещо осталось прочитать на 75 страниц меньше,чем он прочитал.Сколько страниц в книге? Помогите решить

Математика

Ученик прочитал 8/13 книги.Ему ещо осталось прочитать на 75 страниц меньше,чем он прочитал.Сколько страниц в книге? Помогите решить

Автор: Гость