Гоночный автомобиль за 10 минут проезжает путь равный 109,2 километра Определите его среднюю скорость
Физика
Гоночный автомобиль за 10 минут проезжает путь равный 109,2 километра Определите его среднюю скорость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это не сильно правильная задача.Прости.
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