Гоночный автомобиль за 10 минут проезжает путь равный 109,2 километра Определите его среднюю скорость

Физика
Гоночный автомобиль за 10 минут проезжает путь равный 109,2 километра Определите его среднюю скорость
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Автор: Гость
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Гость:
Это не сильно правильная задача.Прости.
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