Основной поток беженцев и переселенцев в Россию в последние годы шел из а) Закавказье. б) Прибалтики. в) Средней Азии. г) Сибири выберите правильный ответ.
География
Основной поток беженцев и переселенцев в Россию в последние годы шел из а) Закавказье. б) Прибалтики. в) Средней Азии. г) Сибири выберите правильный ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из средней азии там больше людей.
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