Основной поток беженцев и переселенцев в Россию в последние годы шел из а) Закавказье. б) Прибалтики. в) Средней Азии. г) Сибири выберите правильный ответ.

География

Основной поток беженцев и переселенцев в Россию в последние годы шел из а) Закавказье. б) Прибалтики. в) Средней Азии. г) Сибири выберите правильный ответ.

Автор: Гость