5 kg-1 kg 500g=? help me please!
Математика
5 kg-1 kg 500g=? help me please!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 килограмма 500 грамм
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