Запишите в столбик слова: день, камень, сон, рот, нос, лоб, ночь, лень, рожь, олень. Ря??ом запишите формы род. падежа этих слов (дня, камня, сна, рта, носа, лба, ночи, лени, ржи, оленя). Почему в одних словах происходит чередо...
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Запишите в столбик слова: день, камень, сон, рот, нос, лоб, ночь, лень, рожь, олень. Ря??ом запишите формы род. падежа этих слов (дня, камня, сна, рта, носа, лба, ночи, лени, ржи, оленя). Почему в одних словах происходит чередование с нулём звука, а в других нет? Помогите!Зарание спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
День-мужской,род Камень-мж,род Сон-мж,род Рот-мж,род Нос-мж,род Лоб-мж,род Ночь-женский,род Лень-же,род Рожь-же,род Олень-мж,род Мж род - он мой? ) Же род-она моя?)
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