Запишите в столбик слова: день, камень, сон, рот, нос, лоб, ночь, лень, рожь, олень. Ря??ом запишите формы род. падежа этих слов (дня, камня, сна, рта, носа, лба, ночи, лени, ржи, оленя). Почему в одних словах происходит чередо...

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Запишите в столбик слова: день, камень, сон, рот, нос, лоб, ночь, лень, рожь, олень. Ря??ом запишите формы род. падежа этих слов (дня, камня, сна, рта, носа, лба, ночи, лени, ржи, оленя). Почему в одних словах происходит чередование с нулём звука, а в других нет? Помогите!Зарание спасибо)

Автор: Гость