Заполни пропуски вставляя big,bigger,(the) biggest памогите пажалуйста! ЗАРЯНИЕЕ СПАСИБО!

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Заполни пропуски вставляя big,bigger,(the) biggest памогите пажалуйста! ЗАРЯНИЕЕ СПАСИБО!
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Гость:
Happy happier the happiest tall taller the tallest cold colder the coldest nice nicer the nicest kind kinder the kindest slim slimmer the slimmest sunny sunnier the sunniest larg larger the largest hot hotter the hottest
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