Заполните пропуски в уравнениях реакций: CO2 + H2O = … SeO3 + H2O = … … + H2O = H2SO3
Химия
Заполните пропуски в уравнениях реакций: CO2 + H2O = … SeO3 + H2O = … … + H2O = H2SO3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
SEO3 + H2O=H2SEO4 H2O+CO2=H2CO3 SO2 + H2O=H2SO3
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