Решите пример -5/11:(-13/33)×78:(-17/15+3 2/5):(-45/34) с действиями.
Математика
Решите пример -5/11:(-13/33)×78:(-17/15+3 2/5):(-45/34) с действиями.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 3 4 1 5-5/11:(-13/33)*78:(-17/15+3 2/5):(-45/34)=1)-17/15+3 2/5=-17/15+17/5=-17/15+51/15=34/152) -5/11:(-13/33)=5/11*33/13=15/133) 15/13*78=15*6=904) 90:34/15=90/1*15/34=45/1*15/17=675/175) 675/17:(-45/34)=645/17*(-34/45)=43/1*(-2/3)= -86/3=-28 2/3
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