ЗАЦВЕТАЕТ.ПОЛАКОМИТЬСЯ.ЗАЗЕЛЕНЕЕТ.Обознасить приставки, , подчеркни предлог

Русский язык
ЗАЦВЕТАЕТ.ПОЛАКОМИТЬСЯ.ЗАЗЕЛЕНЕЕТ.Обознасить приставки, , подчеркни предлог
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В слове зацветает приставка за,  в слове полакомиться приставка по, в слове зазеленеет приставка за.
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