Зависимость проекции скорости движущегося тела от времени имеет вид Vx(t)=15t-8t^2. чем?? равны проекции начальной скорости и ускорения тела?

Физика

Зависимость проекции скорости движущегося тела от времени имеет вид Vx(t)=15t-8t^2. чем?? равны проекции начальной скорости и ускорения тела?

Автор: Гость