Зависимость проекции скорости движущегося тела от времени имеет вид Vx(t)=15t-8t^2. чем?? равны проекции начальной скорости и ускорения тела?
Физика
Зависимость проекции скорости движущегося тела от времени имеет вид Vx(t)=15t-8t^2. чем?? равны проекции начальной скорости и ускорения тела?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная скорость = скорость при t=0, V(0)=15*0-8*0^2=0. Ускорение - это первая производная от скорости, тогда a(t)=15-16t.
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