Зделайте звуко-буквенный разбор слова вокруг

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Зделайте звуко-буквенный разбор слова вокруг
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Ответ(ы):
Гость:
Разбор слова в о к р у г
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