Здійснити перетворення: Zn→ZnO→Zn(NO3)2→Zn(OH)2
Химия
Здійснити перетворення: Zn→ZnO→Zn(NO3)2→Zn(OH)2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Zn+O2->2ZnO ZnO+2HNO3 -> Zn(NO3)2+H2O Zn(NO3)2 + 2NaOH-> Zn(OH)2+2NaNO3
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