Здравствуйте. Напишите пожалуйста все операторы Паскаля.

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Здравствуйте. Напишите пожалуйста все операторы Паскаля.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
оператор присвоения (:=); оператор процедуры; оператор безусловного перехода (GOTO); составной оператор; операторы условий (IF, CASE); операторы цикла (FOR, WHILE, REPEAT); оператор присоединения (WITH)
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