Здравствуйте, помогите написать сообщение на тему " волейбол "

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Волейбол — это игра с мячом. Играют в волейбол на специальной площадке размером 18 на 9 метров. В него обычно играют две команды. Одна команда включает в себя шесть человек. Разделена площадка на две части с помощью сетки, которая находиться в двух с половиной метрах от земли. Целью этой игры является задать такое направление мячу, чтобы он пролетая сетку с Вашей стороны коснулся территорию соперника. Или же, наоборот, не дать мячу коснуться вашей площадки.Начинается игра с подачи, подающий в команде должен выбить мяч на территорию соперников, а они в свою очередь пытаются не допустить, чтобы мяч попал на их территорию. При возвращения мяча на территорию игрок может сделать лишь несколько касаний мяча, не считая дополнительного касания, которое выполняется на блоке. Система получения очков в волейболе происходит таким образом: если мяч со стороны команды задевает сетку, то одно очко засчитывается сопернику, ещё — если мяч коснулся Вашей территории, или подающий выбил мяч за пределы игровой площадки. Партию выигрывает та команда, которая наберет 25 очков с малым преимуществом в два очка. Если счёт равен, то игра длится пока разница не будет составлять два очка.