1. Как волк приносит добычу своим детям? 2. Почему дети хищных животных живут в сем??е помногу лет?

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Широко распространено представление о волке как о лесном звере. Однако в сплошных лесных массивах волки не селятся; их прельщают открытые пространства, где им легче нападать на добычу. В зоне тайги волки по размерам меньше, чем в тундре (длина тела около 130 см, масса в пределах 50 кг), и окрашены темнее. В тайге для волков условия жизни малоблагоприятны, так как глубокий и рыхлый снег затрудняет преследование крупных копытных. Только там, где в тайгу проник человек, где производится интенсивная рубка леса, прокладываются дороги, развивается скотоводство, появляются населенные пункты (по долинам рек) и участки открытых пространств, кормовые условия для волков улучшаются, они начинают размножаться. Волки зимой ведут бродячую жизнь, выходя на поиски добычи в сумерки и по ночам. Днем они прячутся в заросли кустарников и по оврагам. Охотятся на оленей, лосей, коров, куропаток и тетеревов, при случае преследуют зайцев, а когда нет живой добычи, не брезгуют и падалью. Очень голодные волки отваживаются нападать на собак по окраинам селений, а в лесу — на спящих в берлоге медведей. Волки охотятся не в одиночку, а сообща. Они бродят обычно небольшими стаями по 10—15 особей, куда входят, кроме старых волка и волчицы, их дети из последнего и прошлогоднего выводков. Совместные усилия приносят им успех в преследовании и поимке добычи. Однако волки получают иногда мощный отпор со стороны лосей, которые сильными ударами копыт в голову убивают наповал самых остервенелых- хищников, заставляя остальных отступить. В поисках добычи волки рыщут по открытым пространствам, совершая переходы до 50 км (без отдыха). Бегают они трусцой друг за другом, ставя лапы точно след в след, так что кажется будто пробегал один волк. За одну ночь при удачной охоте волк съедает до 10 кг мяса. Остатки пищи он зарывает в снег, а летом прячет про запас в укромном месте, куда позже возвращается, чтобы доесть не съеденное. Хотя у волков лесной зоны нет постоянного убежища, для вывода детенышей они устраивают логово в труднодоступном месте, вблизи от воды. Однако бывали случай, когда логово находили возле лесной дороги и даже около строений. В апреле — мае у волчицы рождаются 4—6 слепых волчат, покрытых буровато-серым пухом. Они похожи на лисят, но отличаются от них серым цветом кончика хвоста (у лисят он белый). Через 1,5—2 недели волчата прозревают. Недели две волчица неотлучно находится при детенышах, согревая их своим телом. В это время волк приносит волчице пищу. В случае опасности, например при приближении охотника с собакой, волчица трусливо покидает логово. Она не отваживается защищать свое потомство, хотя и прячется где-либо поблизости. Примерно до 1,5 месяцев волчата питаются молоком матери. Когда детеныши подрастут, оба родителя начинают добывать им корм. В возрасте 2—3 месяцев волчатам уже необходимо мясо. Но первое время оно плохо усваивается ими в сыром виде. На помощь приходит волк-отец. С охоты он возвращается с полным желудком и отрыгивает часть полупереваренной пищи, которую волчата поедают. Если волк не подкормит волчат, волчица начинает его теребить за живот, пока самец не поделится с малышами. Позже и волчица уходит за добычей, притаскивая своим детям полузадушенных животных, па которых волчата набрасываются, разрывая их на части. При этом больше пищи достается сильным и энергичным, а кто послабее, тот остается голодным. Впоследствии такой волчонок отстает в развитии, становится вялым и погибает. К осени родители вместе с подросшими волчатами переходят на кочевой образ жизни. В состав их стай входят также молодые волки последнего и прошлогоднего выводков. Волчий вой кажется однотипным звучанием, но в действительности он различен и служит для стаи средством информации о найденной добыче, приближении опасности и других важных событиях. Хотя волки в некоторых местах являются бичом животноводства, но в дикой природе они часто выполняют роль оздоровителей животного населения, уничтожая больных и слабых особей. Вот почему массовый поголовный отстрел волков признается нецелесообразным. Борьба с волками требует дифференцированного подхода в соответствии с их значением в местном крае. Волки человека боятся, но бешеные волки для него опасны. Живут волки в среднем 15—20 лет.