Составь рассказ о творчестве Г. -Х Андерсена

Гость: Гость:

Ганс Христиан Андерсен - один из самых любимых и известных писателей-сказочников. Каждый из нас с детства знаком с такими его произведениями, как «Русалочка», «Дюймовочка», «Снежная королева» и другими. В библиотеке всегда можно найти много сказок этого великого автора, но ни для кого не секрет, что многие из нас очень мало знают о самом Андерсене: каким он был человеком, как сложилась его жизнь, что его интересовало? Изучение творчества Андерсена в школе заканчивается в 5 классе. Проведя опрос шестиклассников, мы выявили - практически никто из них не знает, что Андерсен был не только сказочником, что среди его творений много и стихотворений, которые хорошо известны у него на Родине, в Дании. Считаем, что поклонникам Андерсена будет интересно познакомиться с неизвестными страницами его творчества.