Помогите, пожалуйста! Мама закатала 9банок и 6 банок компота. За зиму выпили 12 банок.На Сколько больше выпили компота, чем осталось?
Математика
Помогите, пожалуйста! Мама закатала 9банок и 6 банок компота. За зиму выпили 12 банок.На Сколько больше выпили компота, чем осталось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9+6=15банок сделали 15-12=3 банки осталось 12-3 =9 банок ответ на 9 банок больше выпили , чем осталось
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Найдите все значения x при которых выполняется равенство f'(x)=0 если f(x)= 2cos -x√3 и x пр??надлежит [0;4pi]
Русский язык
Предложение : замечательный писатель Житков с детства отличался исключительной жаждой знаний. с каждым словом в этом предложении надо выполнить м...
Русский язык