Помогите, пожалуйста! Мама закатала 9банок и 6 банок компота. За зиму выпили 12 банок.На Сколько больше выпили компота, чем осталось?

Математика

Помогите, пожалуйста! Мама закатала 9банок и 6 банок компота. За зиму выпили 12 банок.На Сколько больше выпили компота, чем осталось?

Автор: Гость