Здравствуйте помогите пожалуйста решить задачу 6
Математика
Здравствуйте помогите пожалуйста решить задачу 6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ширина 2 раза меньше значит, 320/2=160 Потом ,по периметру прямоугольника Р=2(а+b) или 320+320+160+160 =640см+320см=960см 100см=1м значит 960см=9м60см
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