Зениц? а что это такое ????
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Зениц? а что это такое ????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зеница - город, центр одноименой общины в центральной части Боснии и герцеговини на реке Босна. Население - 145 тыс. Человек.
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