Зениц? а что это такое ????

Русский язык
Зениц? а что это такое ????
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зеница - город, центр одноименой общины в центральной части Боснии и герцеговини на реке Босна. Население - 145 тыс. Человек.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Решить задачу орлы поднимаются на высоту до 3000 метров Журавли для 4000 метров Выраз??те высоту полета этих птиц в километрах
Ответить
Геометрия
Перечислите все свойства диагоналей ромба
Ответить
Українська мова
3-5 предложений почему нужно береч природу на украинском языке очень срочно !!!
Ответить
Русский язык
Переведите на русский язык. Күн шықты да, аспан ашылды. ай туды да, айнала жарыққа бөленді. Есік ашылды да , үйге бір бейтаныс адам кірді. Қоңырау ...
Ответить
Литература
Лексическое значение слова ноутбук
Ответить