Жители планеты принтер используют алфавит из 256знаков ,а жители планеты плоттер и?? 128 знакров для жителей какой планеты сообщение из 10 знаков несет больше информации и на сколько

Информатика
Жители планеты принтер используют алфавит из 256знаков ,а жители планеты плоттер и?? 128 знакров для жителей какой планеты сообщение из 10 знаков несет больше информации и на сколько
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Гость:
256/128 = 2 значит в 2 раза больше информации
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