Жители планеты принтер используют алфавит из 256знаков ,а жители планеты плоттер и?? 128 знакров для жителей какой планеты сообщение из 10 знаков несет больше информации и на сколько

Информатика

Жители планеты принтер используют алфавит из 256знаков ,а жители планеты плоттер и?? 128 знакров для жителей какой планеты сообщение из 10 знаков несет больше информации и на сколько

Автор: Гость