Живая шляпа чего испугались мальчики
Литература
Живая шляпа чего испугались мальчики
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как под шляпой был котёнок и играл, то шляпа двигалась.
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