Живая шляпа чего испугались мальчики

Литература
Живая шляпа чего испугались мальчики
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как под шляпой был котёнок и играл, то шляпа двигалась.
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