Животный мир в тундре, основаность человеком в тундре

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Безлесная область в зоне вечной мерзлоты. Растительность — заросли полярных кустарников с мощным слоем торфа и лишайников. Животный мир однообразен и включает ряд видов, свойственных только тундре. Тундра простирается на Крайнем Севере нашей страны. На Кольском полуострове она занимает узкую прибрежную полосу. К востоку от Белого моря — полуостров Канин и низовье Печоры. На Урале тундра опускается к югу и в бассейне Оби проходит примерно по Полярному кругу. Енисей она пересекает по 68° северной широты. Восточнее тундра покрывает полуостров Таймыр, идет к устью Хатанги, далее к низовьям Лены, Колымы и среднему течению Анадыря; южнее широкой полосой отделяет тайгу Камчатки от материка. Фауна тундры бедна видами, зато для них в основном характерна большая численность. К копытным относятся северный олень, снежный баран и разводимый у нас в последние годы овцебык. Лишь местами в тундру летом наведывается лось. Хищники — полярный волк, песец и лисица. Семейство куньих представляют горностай, ласка и росомаха. Промысловых видов насекомоядных в тундре нет. Грызунов не много. Из мышевидных нужно назвать леммингов (четыре вида) , которые служат кормом для хищников. По всей территории распространен заяц-беляк. В восточно-сибирской тундре (к востоку от Лены) по хребтам обитают черношапочный сурок, длиннохвостый суслик и северная пищуха. Этими видами почти исчерпывается фауна грызунов зоны. В тундре наблюдается очень резкое изменение численности зверей по годам. Так, например, периодически бывают вспышки размножения леммингов. Соответственно растет число песцов, горностаев и отчасти волков. Нередко становится больше зайцев. Вслед за подъемом наступают годы сильнейшей депрессии. Лемминги вымирают почти полностью. Заметно уменьшается количество песцов, горностаев. Познакомимся вкратце с основными промысловыми видами животного мира тундры. Фауна Тундры: Северный олень Снежный баран Овцебык Полярный волк Песец Росомаха Горностай Заяц-беляк Северная пищуха Пеструшка или лемминг