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Жоргалайтын кобеде кустын аты
Қазақ тiлi
Жоргалайтын кобеде кустын аты
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Гость:
...бодене ("о" - с чёрточкой по середине)
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