Зібрати словотворення до слова розридалися
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Зібрати словотворення до слова розридалися
Ответ(ы) на вопрос:
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Розридалися - рид - корінь; роз - префікс; ал - суфікс; ися - закінчення; Розридал - основа слова; Префіксально суфіксальний
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