Значение водрослей в жизни человека 5 ответов
Биология
Значение водрослей в жизни человека 5 ответов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Водоросли играют огромную роль в природе. Они являются основными производителями органической пищи и кислорода в водных экосистемах Земли, и, кроме того, играют большую роль в общем балансе кислорода на планете. 2) В наземных местообитаниях почвенным водорослям наряду с другими микроорганизмами принадлежит роль пионеров растительности. 3) Водоросли учувствуют в процессах формирования примитивных почв на субстратах, лишенных почвенного покрова, а также в процессах восстановления почв, нарушенных сильными загрязнениями. 4) Водоросли принимают участие в строительстве коралловых рифов – наиболее грандиозных геологических образований, созданных живыми организмами. 5) Геохимическая роль водорослей, прежде всего, связана с круговоротом в природе кальция и кремния.
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