Зная, что 3,6≤ с ≤ 4,5 и 1,5≤ d ≤ 2,4 Оцените: в)

Алгебра

Зная, что 3,6≤ с ≤ 4,5 и 1,5≤ d ≤ 2,4 Оцените: в)

Автор: Гость