Зная, что 3,6≤ с ≤ 4,5 и 1,5≤ d ≤ 2,4 Оцените: в)

Алгебра
Зная, что 3,6≤ с ≤ 4,5 и 1,5≤ d ≤ 2,4 Оцените: в)
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