Знайди сторону ривносторонього трикутника,якщо йогопериметр доривнюе 27 см

Математика
Знайди сторону ривносторонього трикутника,якщо йогопериметр доривнюе 27 см
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
27 поделить на 3 = 9 значит 1 сторона треугольника 9 сантиметров.
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