Знайти обєми газів що виділилися при розкладанні 70 г води
Химия
Знайти обєми газів що виділилися при розкладанні 70 г води
Ответ(ы):
Гость:
70г V-? V-? 2H2O=2H2 +O2 36г 44,8л 22,4л V(H2)=70*44,8/36=87(л) V(O2)=70*22,4/36=43,6(л) Ответ: 87 л, 43,6л
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