Зробити реакції c кислими, основними солями.. Zn(OH)2 + HNO3 ==gt; ... H2S + NaOH ==gt; ...
Химия
Зробити реакції c кислими, основними солями.. Zn(OH)2 + HNO3 ==gt; ... H2S + NaOH ==gt; ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: Zn(OH)2 + HNO3 => ZnNO3 + 2H2O H2S + 2NaOH => Na2S + 2H2O Остальная часть задания: Zn(OH)2 + 2KOH => 2KOH + ZnOH2 - Кислоты Zn(OH)2 + CaCl2 => ZnCl2 + Ca(OH)2 - Основания H2S + Al2SO3 => H2SO3 + Al2S3 - Кислоты H2S + BA(OH)2 => BaS + 2H2O - Основание
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