Звуко буквенный разбор слово вьюги

Русский язык
Звуко буквенный разбор слово вьюги
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вьюги - 2сл.. в-(в') согласн., мягк., парн., зв.. ь-(-)- ю-(й',у)-согл., мягк., непарн., глух., гласн., ударн.. г-(г')-согл., мягк., парн., зв.. и-(и)-гласн., безударн.. вьюги-5б.,5зв..
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Объем кирпичной стены равен 2 кубических метра (плотность кирпича 1100 кг/м). Площадь основания равна 0,2 кубических метра. Найдите давление. Очень...
Ответить
Математика
4 корень из 48/корень из 3
Ответить
Биология
Сделать вывод доклада про пингвинов
Ответить
Математика
Срочно 304 а,б 305 в
Ответить
Русский язык
Укажи слово, в котором на месте пропуска следует писать мягкий знак боч...ка пес...н?? гараж... дуеш...
Ответить