Звуко буквенный разбор слово вьюги
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Звуко буквенный разбор слово вьюги
Ответ(ы) на вопрос:
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Вьюги - 2сл.. в-(в') согласн., мягк., парн., зв.. ь-(-)- ю-(й',у)-согл., мягк., непарн., глух., гласн., ударн.. г-(г')-согл., мягк., парн., зв.. и-(и)-гласн., безударн.. вьюги-5б.,5зв..
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