Звуко буквеный анализ слово живут

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Живут- 2 слога, [ ж ы в у т] Ж-[ж]- согласный, звонкий, твердый И-[ы]- гласный, безударный В-[в]- согласный, звонкий, твердый У-[у]-гласный, ударный Т-[т]- согласный, глухой, твердый 5 букв, 5 звуков