Звукобуквенный разбор слова компьютер

Гость: Гость:

Ком-пью-тер - 3 слога (комп,йут,эр) к (к) - согл. , глух. , тв. о (а) - гл. , безуд. м (м) - согл. , зв. , мягк., сон. п (п) - согл. , глух. , мягк. ь --------- (й) - согл. , зв. , мягк. , сон. ю (у) - глас. , ударная. т (т) - согл. , глух. , твёрдая. е (э) - глас. , безуд. р (р) - согл. , зв. , тв. , сонорная. 9 букв, 9 звуков.