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Ботаника
Ботаника
Что такое органическое земледелие?
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Ботаника
чем полезен хрен?
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Ботаника
как попасть в Красную Книгу?
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Ботаника
Что такое коралловые рифы?
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Ботаника
Как опыляются кустарники?
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Ботаника
Как опыляются деревья?
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Ботаника
Какие деревья называют вечнозеленым?
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Ботаника
Что такое анабиоз?
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Ботаника
Какое растение является символом Японии?
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Ботаника
отчего светятся светлячки?
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Ботаника
почему при нарезании лука льются слезы
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Ботаника
Почему крапива жжется?
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Ботаника
какие деревья самые низкие?
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Ботаника
Что значит органическая пища?
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Ботаника
Можете объяснить, почему цветы которые цветут ночью имеют крупные ярко окрашенные венчики цветов
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Ботаника
По какой причине листья меняют свою окраску
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Ботаника
Как определить время по состоянию цветка кувшинки
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Ботаника
Почему одну и ту же культуру не рекомендуется выращивать много лет на одном и том же месте
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Ботаника
почему вес клубней картофеля при долгом хранении на овощехранилищах становится меньше.
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Ботаника
Строение корня
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Ботаника
Характерные особенности покрытосеменных
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Ботаника
Какие деревья являются самыми высокими в мире?
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