(0,013)в минус первой степени сравнить с единицей
Алгебра
(0,013)в минус первой степени сравнить с единицей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть такая формула когда допустим число стоит в отрицательной степени то будет всегда в числите 1 и как раз то число которое стоит в знаменателе будет в в той отрицательной степени но уже в положительной
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите значение выражения,используя правило вычисления алгебраической суммы:a)-78+20+26-46-100-22 б)-51-37-22+59+24+27 решите пример пж!!
География
1 Что такое распределение температур понятие 2Распределение осадков - 3 Изотерм??- 4Тип воздушных масс- 5ЧТО такое Воздушные массы-
Музыка
Текст песни Учителям отрывок от песни нам дали только припев Учителя для нас вы свет в окошке свет знаний свет ума и теплоты и даже если сердитес...
Русский язык
Мои часы ушли вперёд,Сказала тётя Маша. -Ой ! Убежала молоко ! Сказала тётя Груня. Объясните написание выделеных букв.