Найдите значение выражения,используя правило вычисления алгебраической суммы:a)-78+20+26-46-100-22 б)-51-37-22+59+24+27 решите пример пж!!
Математика
Найдите значение выражения,используя правило вычисления алгебраической суммы:a)-78+20+26-46-100-22 б)-51-37-22+59+24+27 решите пример пж!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под буквой а) всё довольно просто,если тире это не минус 78. 78+20+26-46-100-22=(100-(78+22))- -(46-(26+20))=(100-100)-(46-46)= =0-0=0
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