1 Что такое распределение температур понятие 2Распределение осадков - 3 Изотерм??- 4Тип воздушных масс- 5ЧТО такое Воздушные массы-
География
1 Что такое распределение температур понятие 2Распределение осадков - 3 Изотерм??- 4Тип воздушных масс- 5ЧТО такое Воздушные массы-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. емпература воздуха на поверхности Земли распределяется зонально. Она понижается от экватора к полюсам. В этом направлении угол падения солнечных лучей уменьшается, что приводит к снижению нагревания земной поверхности. Средняя годовая температура воздуха для всей земной поверхности +14°, январская + 12°, июльская +18°. Абсолютный максимум равен +58° (г. Триполи на севере Африки) , абсолютный минимум -89,2° (станция "Восток" в Антарктиде) . Южное полушарие холоднее Северного главным образом из-за покрытой льдом и снегом суши у Южного полюса. Распределение температуры воздуха у земной поверхности показывают посредством изотерм - линий, соединяющих места с одинаковой температурой. 2. Атмосферные осадки на земной поверхности распределяются очень неравномерно. Одни территории страдают от избытка влаги, другие — от ее недостатка. Наибольшее количество атмосферных осадков зарегистрировано в Черрапунджи (Индия) — 12 тыс. мм в год, наименьшее — в Аравийских пустынях, около 25 мм в год. Количество осадков измеряется толщиной слоя в мм, который образовался бы при отсутствии стока, просачивания или испарения воды
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