(0.7+x)*5=0.8*5+0.65 уравнение 6 кл
Математика
(0.7+x)*5=0.8*5+0.65 уравнение 6 кл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(0.7+х)*5=0.8*5+0.65 3.5+5х=4+0.65 5х=4+0.65-3.5 5х=1.15 х=1.15:5 х=0.23
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