(1,1-0,85)•(0,023+0,017)•98,2+1,8)=
Математика
(1,1-0,85)•(0,023+0,017)•98,2+1,8)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1,1-0,85)•(0,023+0,017)•98,2+1,8)=2,82128 1) 1,1-0,84=0,26 2) 0,023+0,017=0,04 3) 0,26•0,04=0,0104 4) 0,0104•98,2=1,02128 5) 1,02128+1,8=2,82128
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